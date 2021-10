Deschamps: “Solo il talento non basta per vincere. Servono anche carattere e determinazione” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato a Rai Sport della vittoria della Nations League. Queste le sue parole: “La squadra c’è mentalmente, abbiamo carattere, abbiamo qualità e talento, ma a livello internazionale non basta: serve anche questo spirito, perché nelle ultime due partite abbiamo affrontato squadre di qualità”. È stata più difficile questa o la semifinale con il Belgio?“Entrambe. Contro il Belgio in pochi credevano che avremmo potuto rimontare, a parte me e i miei giocatori. Siamo rimasti in partita, poi c’è stata un po’ di follia, abbiamo pressato più alti e abbiamo difeso tre contro tre con i nostri centrali. Ma il calcio è anche questo”. Che Francia dobbiamo aspettarci al Mondiale?“Dobbiamo qualificarci. Abbiamo ancora due partite da fare, quando ci saremo ci ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Didier, CT della Francia, ha parlato a Rai Sport della vittoria della Nations League. Queste le sue parole: “La squadra c’è mentalmente, abbiamo, abbiamo qualità e, ma a livello internazionale non: servequesto spirito, perché nelle ultime due partite abbiamo affrontato squadre di qualità”. È stata più difficile questa o la semifinale con il Belgio?“Entrambe. Contro il Belgio in pochi credevano che avremmo potuto rimontare, a parte me e i miei giocatori. Siamo rimasti in partita, poi c’è stata un po’ di follia, abbiamo pressato più alti e abbiamo difeso tre contro tre con i nostri centrali. Ma il calcio èquesto”. Che Francia dobbiamo aspettarci al Mondiale?“Dobbiamo qualificarci. Abbiamo ancora due partite da fare, quando ci saremo ci ...

Advertising

3Maldinista : RT @cldsccbrz: Deschamps ha vinto la nations league solo grazie a theo hernandez ma non doveva convocarlo via lui - sonocomesonoo_ : RT @cldsccbrz: Deschamps ha vinto la nations league solo grazie a theo hernandez ma non doveva convocarlo via lui - cldsccbrz : Deschamps ha vinto la nations league solo grazie a theo hernandez ma non doveva convocarlo via lui - brightlypainted : @CCokina12 Ha un piede fuori dalla porta, è normale che giochi senza spirito e stabilità... Il problema in nazional… - ItsCreepyGuy : @gwaeldellafossa sì ovvio, dico se vincesse la Francia sarei contento solo per loro due e basta, a parte che Descha… -