Covid | Locatelli | ‘risultato formidabile su vaccini | 85% con una dose e 80% 2 dosi’

(Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – “Siamo all’85% che ha ricevuto almeno unae l’80% che ha ricevuto due dosi e questo è un risultatoche credo debba essere riconosciuto a tutte le istituzioni sanitarie del Paese, alle attività del commissario per l’emergenza, un risultato che ci ha permesso di ridurre la circolazione virale e di ridurre il numero di morti”. Lo afferma Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus e presidente del Consiglio superiore di sanità, ospite della trasmissione tv ‘Mezz’ora in più’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Milano, 10 ott. (LaPresse) - "Siamo in una situazione epidemiologica largamente favorevole che continua a migliorare e la scuola non ha impattato ...
Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Siamo chiaramente in una situazione largamente favorevole", ma se la curva epidemiologica non preoccupa è grazie ai risultati raggiunti "attraverso la campagna vaccinale ...