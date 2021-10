Calciatrici fuggite dai talebani saranno accolte in Gb

Advertising

GDS_it : Calciatrici #afghane fuggite dai #talebani, saranno accolte in #GranBretagna -

Ultime Notizie dalla rete : Calciatrici fuggite

ANSA Nuova Europa

... ha commentato Siu - Anne Marie Gill, presidente della fondazione Rokit, che ha seguito l'evacuazione delle. Diversi club britannici, tra cui il Chelsea e il Leeds United, si sono già ...Lerimarranno in Pakistan per trenta giorni, prima di richiedere asilo in Paesi terzi. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Independent , le istituzioni pakistane avrebbero ...Le 35 calciatrici delle nazionali giovanili afghane, che il mese scorso si erano rifugiate in Pakistan per fuggire dai talebani, verranno accolte nel Regno Unito insieme alle loro famiglie.Le 35 calciatrici delle nazionali giovanili afghane, che il mese scorso si erano rifugiate in Pakistan per fuggire dai talebani, verranno accolte nel Regno Unito insieme alle loro famiglie. Le ragazze ...