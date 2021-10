Benzema | un gol pazzesco per rispondere ad Oyarzabal e far esplodere San Siro

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 10 ottobre 2021) La finale di Nations League si accende in un minuto nella ripresa. Prima il vantaggio delle “Furie Rosse” con, dopo un’azione in velocità e un diagonale di sinistro. Un minuto dopo, il pareggio strepitoso di Karim. Controllo dal vertice dell’area di rigore e tiro a giro sul palo opposto, con Unai Simon che tocca, ma non può farci praticamente nulla. La sfera si insacca all’angolino. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.