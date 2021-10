Amici 21 non va in onda oggi domenica 10 ottobre 2021: ecco perché e quando ci sarà la prossima puntata (Di domenica 10 ottobre 2021) I fan di Amici, il talent di successo di Canale 5 di Maria De Filippi, oggi dovranno fare a meno della puntata e del classico appuntamento della domenica pomeriggio. Il motivo? oggi alle 15 gioca la Nazionale di calcio per il terzo e il quarto posto della Nations League e Mediaset, per non costringere il pubblico a scegliere tra la partita e un programma di spicco come Amici, ha pensato bene di riprogrammare e rimodulare tutto il palinsesto. Ma quando ritornerà il programma? E quando vedremo le sfide e i giovani talenti esibirsi? Amici 21 oggi domenica 10 ottobre 2021 non va in onda: ecco perché Come già anticipato, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) I fan di, il talent di successo di Canale 5 di Maria De Filippi,dovranno fare a meno dellae del classico appuntamento dellapomeriggio. Il motivo?alle 15 gioca la Nazionale di calcio per il terzo e il quarto posto della Nations League e Mediaset, per non costringere il pubblico a scegliere tra la partita e un programma di spicco come, ha pensato bene di riprogrammare e rimodulare tutto il palinsesto. Maritornerà il programma? Evedremo le sfide e i giovani talenti esibirsi?2110non va inCome già anticipato, ...

