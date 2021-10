Altro che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia vip più amata è lei (Di domenica 10 ottobre 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono la coppia vip preferita dal web. Ad avere la meglio sono stati proprio Loro! Ve lo aspettavate? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Da quel momento non si sono mai più separati e tra loro è nata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 10 ottobre 2021)non sono lavip preferita dal web. Ad avere la meglio sono stati proprio Loro! Ve lo aspettavate?si sono conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Da quel momento non si sono mai più separati e tra loro è nata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

matteograndi : I nostalgici della dittatura che marciano su Roma per protestare contro la dittatura sanitaria. Non ho altro da aggiungere vostro onore. - mauroberruto : Oggi a #Roma prove generali di ventennio (altro che #novax e #NoGreenPass) con la benedizione di leader che ancora… - simonebaldelli : Mi piacerebbe che nel dibattito politico italiano si potesse siglare una sorta di patto tra gentiluomini in cui si… - HSkelsen : RT @BenedettaFrucci: Quello che è avvenuto ieri a Roma ha dei responsabili morali ben precisi: coloro che hanno soffiato per mesi sul fuoco… - gloria_13h : RT @RosmelloIT: S: “Non essere gelosa Katia” K: “No no più che altro è per tua moglie” ???? #gfvip -