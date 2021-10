Aguero Inter | dalla Spagna sicuri | i nerazzurri sono sul Kun

(Di domenica 10 ottobre 2021) Sergiopotrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio: l’sarebbe alla finestra secondo la stampa spagnola Una bomba clamorosa arrivae precisamente dal portale Diario Gol. Sergiosarebbe già stufo della sua avventura al Barcellona e potrebbe cambiare maglia a gennaio. L’ex Manchester City si sarebbe pentito del passaggio in Catalogna dopo l’addio dell’amico Messi e finora ha giocato poco per via degli infortuni. Il Barcellona non si opporrebbe ad un suo addio visto che risparmierebbe l’ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, con l’argentino che in Serie A farebbe più gola all’che alla Juventus. I bianconeri, infatti, dopo il rifiuto del ‘Kun’ in estate avrebbe altri obiettivi per l’attacco di Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Aguero Inter

Sergio Aguero via dal Barcellona già a gennaio? Questa l'indiscrezione dalla Spagna sull'ex obiettivo della Juventus Una bomba clamorosa arriva dalla Spagna e precisamente dal portale Diario Gol. Serg ...