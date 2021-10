«What happened, Brittany Murphy?», un documentario fa luce sulla morte dell’attrice (Di sabato 9 ottobre 2021) Il primo fu il padre. Angelo Bertolotti, quando la figlia morì, liquidò l’ipotesi di un incidente casuale. Brittany Murphy, trovata senza vita nella propria vasca da bagno il 20 dicembre 2009, non sarebbe morta per le ripercussioni di una polmonite, aggravata da una forte anemia e da una dose eccessiva di farmaci. Sarebbe stata uccisa. Avvelenata, ha sostenuto l’uomo, le cui parole riecheggiano in parte nel trailer di What happened, Brittany Murphy?. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 ottobre 2021) Il primo fu il padre. Angelo Bertolotti, quando la figlia morì, liquidò l’ipotesi di un incidente casuale. Brittany Murphy, trovata senza vita nella propria vasca da bagno il 20 dicembre 2009, non sarebbe morta per le ripercussioni di una polmonite, aggravata da una forte anemia e da una dose eccessiva di farmaci. Sarebbe stata uccisa. Avvelenata, ha sostenuto l’uomo, le cui parole riecheggiano in parte nel trailer di What happened, Brittany Murphy?.

