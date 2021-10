Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Justin McSwain (Di sabato 9 ottobre 2021) Il 25 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la quarta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Justin. Il dottor Nowsaradan in questo caso ha dunque affrontato un caso di un paziente ancora giovane. Vite al limite – Justin McSwain Justin, il protagonista, ha 28 anni e sarebbe uno studente universitario in carriera, ma il cibo ormai ha preso il sopravvento e rappresenta il suo unico motivo per uscire di casa. Justin ha ormai raggiunto i 290 chili e benché riesca ancora a vivere da solo, è di fatto dipendente dalla madre, l’unica persona che vede con regolarità. Justin McSwain oggi La storia di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Il 25 marzo 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la quarta puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso ha dunque affrontato un caso di un paziente ancora giovane.al, il protagonista, ha 28 anni e sarebbe uno studente universitario in carriera, ma il cibo ormai ha preso il sopravvento e rappresenta il suo unico motivo per uscire di casa.ha ormai raggiunto i 290 chili e benché riesca ancora a vivere da solo, è di fatto dipendente dalla madre, l’unica persona che vede con regolarità.oggi Ladi ...

