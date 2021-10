Vaccini, il ministero: “Via libera alla terza dose per fragili e over 60” (Di sabato 9 ottobre 2021) La campagna vaccinale accelera dopo la nuova circolare del ministero della Salute con la quale si stabilisce la possibilità della somministrazione della terza dose del siero anti-Covid per tutti gli over 60 e tutte le persone fragili. La campagna dei richiami si estende così ad altri 11 milioni di persone, ma dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda iniezione. “alla luce delle ultime deliberazioni di EMA – spiega il ministero – via libera alla terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”. Da segnalare come ancora ... Leggi su tpi (Di sabato 9 ottobre 2021) La campagna vaccinale accelera dopo la nuova circolare deldella Salute con la quale si stabilisce la possibilità della somministrazione delladel siero anti-Covid per tutti gli60 e tutte le persone. La campagna dei richiami si estende così ad altri 11 milioni di persone, ma dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dseconda iniezione. “luce delle ultime dezioni di EMA – spiega il– viadi vaccino per idi ogni età e per tutti gli60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”. Da segnalare come ancora ...

Advertising

repubblica : Vaccini, la svolta del ministero: 'Via alla terza dose per tutti gli over 60' - Agenzia_Ansa : 'Bisogna continuare a mantenere la situazione sotto controllo in virtù delle riaperture. Parte del successo è dovut… - giorgio_piras49 : Terza dose del vaccini ai pazienti fragili ed a tutti gli ultra 59 anni dopo 6 mesi dalla seconda dose. Per fortuna… - oriaen : RT @RaiNews: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 08/10/2021 ore 21:12 (Elaborazione @VaccinaItalia su dati Governo e Minist… - vinierm : RT @RaiNews: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 08/10/2021 ore 21:12 (Elaborazione @VaccinaItalia su dati Governo e Minist… -