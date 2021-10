Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 12:10 (Di sabato 9 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dal redazione informazione Gabriella Luigi in studio in apertura il via libera la terza dose per le categorie di popolazione più fragili over 60 al da almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute che Avvia così la somministrazione per queste fasce di popolazione sono ancora 8400000 italiani che non hanno fatto neppure è la prima dose di vaccinazione il 15 e 54% della popolazione vaccinabile nelle fasce di età più critiche sono 3 milioni di ultracinquantenni non immunizzati i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi a darci la speranza che la sua fine sia in vista spiegato il Presidente del Consiglioche ha parlato dalle 20 che rappresenta le 6 milioni e mezzo di imprese della comunità economica dei ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dal redazione informazione Gabriella Luigi in studio in apertura il via libera la terza dose per le categorie di popolazione più fragili over 60 al da almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute che Avvia così la somministrazione per queste fasce di popolazione sono ancora 8400000 italiani che non hanno fatto neppure è la prima dose di vaccinazione il 15 e 54% della popolazione vaccinabile nelle fasce di età più critiche sono 3 milioni di ultracinquantenni non immunizzati i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi a darci la speranza che la sua fine sia in vista spiegato il Presidente del Consiglioche ha parlato dalle 20 che rappresenta le 6 milioni e mezzo di imprese della comunità economica dei ...

