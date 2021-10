Trenitalia: «Oltre 2,4 milioni di viaggiatori hanno scelto i treni regionali pugliesi» Registrato un incremento dei passeggeri del 72 per cento (Di sabato 9 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da trenitalia: «Sono stati Oltre 2,4 milioni i viaggiatori che quest’estate hanno scelto i treni regionali per muoversi nella nostra regione. Con l’entrata in vigore del nuovo orario l’offerta trenitalia (Gruppo Fs italiane) si è arricchita di nuovi collegamenti verso le principali località turistiche. Collegamenti che hanno fatto registrare un incremento di passeggeri del 24% rispetto allo scorso anno. Tra le mete raggiunte direttamente in treno, le più apprezzate sono state Polignano a Mare – che ha Registrato un aumento del 72% di passeggeri con 140 mila presenze, seguita ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: «Sono stati2,4che quest’estateper muoversi nella nostra regione. Con l’entrata in vigore del nuovo orario l’offerta(Gruppo Fs italiane) si è arricchita di nuovi collegamenti verso le principali località turistiche. Collegamenti chefatto registrare undidel 24% rispetto allo scorso anno. Tra le mete raggiunte direttamente in treno, le più apprezzate sono state Polignano a Mare – che haun aumento del 72% dicon 140 mila presenze, seguita ...

