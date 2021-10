Texas: corte d’appello ripristina la legge sull’aborto (Di sabato 9 ottobre 2021) Mercoledì un giudice federale ha bloccato temporaneamente la controversa legge sull’aborto del Texas, firmata lo scorso mese dal governatore Greg Abbott. Ora, la corte d’appello federale di New Orleans ha ripristinato tale legge, accogliendo con favore l’appello del procuratore generale del Texas, Ken Paxton. corte d’appello ripristina la legge sull’aborto del Texas? La corte d’appello Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021) Mercoledì un giudice federale ha bloccato temporaneamente la controversadel, firmata lo scorso mese dal governatore Greg Abbott. Ora, lafederale di New Orleans hato tale, accogliendo con favore l’appello del procuratore generale del, Ken Paxton.ladel? La

