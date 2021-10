Terza dose, ecco chi deve farla e quando. Rezza: “No a richiamo per tutti” (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – Terza dose di vaccino per tutti gli over 60, ad almeno sei mesi di distanza dalla seconda: lo stabilisce una nuova circolare del ministero della Salute. Via libera alla Terza dose anche per gli under 60 con particolari fragilità. Ossia “affetti da patologie o situazioni di compromissione immunologica”, che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Lo stabilisce una circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. Il quale spiega che è escluso il richiamo del vaccino alla popolazione generale. Ok del ministero della Salute alla Terza dose per gli over 60 e i soggetti fragili La decisione di autorizzare la Terza dose ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott –di vaccino pergli over 60, ad almeno sei mesi di distanza dalla seconda: lo stabilisce una nuova circolare del ministero della Salute. Via libera allaanche per gli under 60 con particolari fragilità. Ossia “affetti da patologie o situazioni di compromissione immunologica”, che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Lo stabilisce una circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni. Il quale spiega che è escluso ildel vaccino alla popolazione generale. Ok del ministero della Salute allaper gli over 60 e i soggetti fragili La decisione di autorizzare la...

Advertising

RobertoBurioni : Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino nei frigoriferi. Datemi retta, terza dose subito a TUTTI i sanitari. Se inizi… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - repubblica : Vaccini, la svolta del ministero: 'Via alla terza dose per tutti gli over 60' - pippopluto_57 : Vaccini, via libera alla terza dose per fragili e over 60 - RMagazine1 : Vaccini, via libera alla terza dose per fragili e over 60 -