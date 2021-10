Tale e Quale show Vs Grande Fratello Vip 6 | il reality stenta a decollare

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ancora una volta Carlo Conti fa il pieno di ascolti ae batte ilVip cheCarlo Conti trionfa ancora contro ilVip.conquista su Rai 1 oltre 4,2 mln di telespettatori contro i 2,6 registrati dal GF Vip 6 su Canale 5. Insomma ildi Canale 5 condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini non decolla. Facendo un passo indietro da quando è cominciato (13 settembre 2021) all’8 ottobre 2021, gli ascolti del venerdì sera “parlano” dell’eterna vittoria del programma di RaiUno su Canale 5. Se facciamo riferimento, per esempio, a venerdì 1° ottobre, secondo appuntamento settimanale per il ...

