Serie A femminile, Juve batte il Napoli 2-0 (Di sabato 9 ottobre 2021) La sesta giornata del campionato di Serie A Tim Vision si apre a Bogliasco con la sfida tra la Sampdoria di Cincotta e l’Inter di Guarino. Una sfida inedita nella massima divisione femminile, visto che le blucerchiate sono alla loro prima... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 ottobre 2021) La sesta giornata del campionato diA Tim Vision si apre a Bogliasco con la sfida tra la Sampdoria di Cincotta e l’Inter di Guarino. Una sfida inedita nella massima divisione, visto che le blucerchiate sono alla loro prima...

Advertising

EnricoTurcato : 30 vittorie di fila in campionato. TRENTA. Nessuno negli ultimi 15 anni ci era mai riuscito nella Serie A femminile… - FIGCfemminile : ???? RECORD ???? Battendo il Napoli Femminile per 2-0 (Caruso, @ValeCernoia7) la Juventus è la 1^ squadra a centrare… - GiovaAlbanese : Le #JuventusWomen vincono (col Napoli 2-0) la trentesima partita consecutiva in Serie A Femminile dalla stagione 20… - DomenixJuve1095 : RT @EnricoTurcato: 30 vittorie di fila in campionato. TRENTA. Nessuno negli ultimi 15 anni ci era mai riuscito nella Serie A femminile. Qu… - sportli26181512 : Serie A Femminile, le rossonere convocate per Milan-Roma: Big match per le rossonere di Mister Ganz: al Vismara si… -