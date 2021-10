Reti sociali di quartiere vitalità partecipativa (Di sabato 9 ottobre 2021) Le Reti sociali di quartiere hanno rappresentato un elemento di novità – spesso trascurato – e di riqualificazione della politica cittadina. Prendendo il posto delle vecchie circoscrizioni di decentramento che, con l’allontanamento (ormai il distacco) dei partiti dal territorio, non veicolavano partecipazione, le Reti sociali rappresentavano una scommessa: costruire luoghi di «auto-governo» civico dei quartieri, valorizzando l’assunzione di corresponsabilità dei cittadini, insieme alle istituzioni, nell’affrontare e offrire risposta ai problemi del territorio. Non si trattava di confidare nello spontaneismo, perché le Reti sono istituite, convocate e «facilitate» dal Comune e ne rimangono un’espressione istituzionale. Rispetto alle modalità tradizionali dell’azione del pubblico, le ... Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 ottobre 2021) Ledihanno rappresentato un elemento di novità – spesso trascurato – e di riqualificazione della politica cittadina. Prendendo il posto delle vecchie circoscrizioni di decentramento che, con l’allontanamento (ormai il distacco) dei partiti dal territorio, non veicolavano partecipazione, lerappresentavano una scommessa: costruire luoghi di «auto-governo» civico dei quartieri, valorizzando l’assunzione di corresponsabilità dei cittadini, insieme alle istituzioni, nell’affrontare e offrire risposta ai problemi del territorio. Non si trattava di confidare nello spontaneismo, perché lesono istituite, convocate e «facilitate» dal Comune e ne rimangono un’espressione istituzionale. Rispetto alle modalità tradizionali dell’azione del pubblico, le ...

