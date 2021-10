Recensione 007 No Time to Die | Finale col botto (Di sabato 9 ottobre 2021) La Recensione di No Time to Die, il film con cui Daniel Craig si congeda dal ruolo di James Bond dopo quindici anni con il più adrenalinico e senTimentale dei film finora TITOLO ORIGINALE: No Time to Die. GENERE: Azione/Commedia. NAZIONE: USA. REGIA: Cary Fukunaga. CAST: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch. DURATA: 163 minuti. DISTRIBUZIONE: Universal Pictures. USCITA: 30 settembre 2021. Il passato non muore mai e scava un solco profondo tra James Bond e Madeleine Swann. Se ogni matrimonio ha i suoi segreti, quello di Madeleine è troppo grande e inconfessabile e li separa per sempre. O meglio, per cinque anni. Perché James Bond, sopravvissuto a un attacco frontale e ... Leggi su tuttotek (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladi Noto Die, il film con cui Daniel Craig si congeda dal ruolo di James Bond dopo quindici anni con il più adrenalinico e senntale dei film finora TITOLO ORIGINALE: Noto Die. GENERE: Azione/Commedia. NAZIONE: USA. REGIA: Cary Fukunaga. CAST: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch. DURATA: 163 minuti. DISTRIBUZIONE: Universal Pictures. USCITA: 30 settembre 2021. Il passato non muore mai e scava un solco profondo tra James Bond e Madeleine Swann. Se ogni matrimonio ha i suoi segreti, quello di Madeleine è troppo grande e inconfessabile e li separa per sempre. O meglio, per cinque anni. Perché James Bond, sopravvissuto a un attacco frontale e ...

