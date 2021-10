Qualificazioni Mondiali 2022: la Svizzera doma l’Irlanda del Nord, tutto facile per Inghilterra e Polonia (Di sabato 9 ottobre 2021) La Svizzera soffre ma alla fine viene a capo dell’Irlanda del Nord e si porta così a quota 11 nel girone C, quello dell’Italia. Si complica dunque il cammino degli azzurri nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022. La testa è ormai a questo raggruppamento, visto che la Nations League non ha regalato soddisfazioni in semifinale e la finalina per il terzo posto è assolutamente inutile, e gli elvetici non regalano sorrisi alla Nazionale, visto che battono 2-0 i britannici e si portano a sole tre lunghezze dalla vetta, sognando l’aggancio martedì contro la Lituania, quando l’Italia riposerà ancora e mancheranno poi solo due partite – tra cui lo scontro diretto – alla fine delle Qualificazioni. Il primo posto è l’unico che qualifica in modo diretto e gli azzurri hanno ancora ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Lasoffre ma alla fine viene a capo deldele si porta così a quota 11 nel girone C, quello dell’Italia. Si complica dunque il cammino degli azzurri nelleai. La testa è ormai a questo raggruppamento, visto che la Nations League non ha regalato soddisfazioni in semifinale e la finalina per il terzo posto è assolutamente inutile, e gli elvetici non regalano sorrisi alla Nazionale, visto che battono 2-0 i britannici e si portano a sole tre lunghezze dalla vetta, sognando l’aggancio martedì contro la Lituania, quando l’Italia riposerà ancora e mancheranno poi solo due partite – tra cui lo scontro diretto – alla fine delle. Il primo posto è l’unico che qualifica in modo diretto e gli azzurri hanno ancora ...

Advertising

juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - SkySport : Italia, la classifica nel girone C di qualificazione ai Mondiali #SkySport #Qatar2022 #Nazionale #Mancini - sportmediaset : Qualificazioni mondiali 2022: la Svizzera batte l’Irlanda del nord 2-0. #SportMediaset #SvizzeraIrlandaDelNord - GoalItalia : Qualificazioni Mondiali, i risultati - La Svizzera vince e si avvicina all’Italia, volano Danimarca e Inghilterra ??… - QhodwoL : RT @SkySport: ?? QUALIFICAZIONI MONDIALI ?? I risultati finali delle partite del Girone A ? ?? LUSSEMBURGO-SERBIA 0-1 ?? AZERBAIGIAN-IRLANDA 0-… -