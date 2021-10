No Green Pass in piazza. A Roma tensione e scontri con polizia. Sede Cgil occupata. Lega: Lamorgese si dimetta (Di sabato 9 ottobre 2021) Tafferugli e tensioni con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green Pass in piazza del Popolo a Roma. Dalla manifestazione si è staccato un manipolo di protestatari che ha ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tafferugli e tensioni con lasono in corso durante la manifestazione dei Noindel Popolo a. Dalla manifestazione si è staccato un manipolo di protestatari che ha ...

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - albino_ruffo : RT @ilruttosovrano: Lega e Fratelli d’Italia condannano le violenze dei no green pass capitanati da Forza Nuova, ma ricordano di votarli lo… - Vale30062 : RT @DavidPuente: QAnon a Capitol Hill? No! No Green pass nella sede della CGIL a Roma. -