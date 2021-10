No Green pass, Draghi condanna le violenze: «L’assalto alla Cgil? Intimidazione inaccettabile» (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo L’assalto da parte di alcuni manifestanti alla sede della Cgil di Roma, Mario Draghi ha telefonato oggi al Segretario Generale Maurizio Landini, per esprimere a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del Governo. L’episodio si è verificato oggi, 9 ottobre, nel corso della manifestazione contro il Green pass. «I sindacati sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi Intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza» è scritto nella nota diffusa da Palazzo Chigi. Draghi «condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopoda parte di alcuni manifestantisede delladi Roma, Marioha telefonato oggi al Segretario Generale Maurizio Landini, per esprimere a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del Governo. L’episodio si è verificato oggi, 9 ottobre, nel corso della manifestazione contro il. «I sindacati sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasinei loro confronti èe da respingere con assoluta fermezza» è scritto nella nota diffusa da Palazzo Chigi.leche sono avvenute oggi in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di ...

