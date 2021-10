Morte sul lavoro, Sgambati: “Servono prevenzione e ispettori” (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “L’ennesima tragedia si è consumata ieri su di un cantiere edile a Benevento, un giovane operaio, Alessandro, è morto mentre lavorava ed aveva solo ventotto anni. Quante vittime dobbiamo ancora contare, questa mattanza va fermata“. Lo ha affermato Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania. “La UIL , il mondo del lavoro, sono vicini alla famiglia, ma nessuno potrà restituire il ragazzo ai propri cari. L’impegno della UIL e dei sindacati sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è prioritario, ma le nostre proposte e denunce da sole non bastano se manca la prevenzione, se le leggi non vengono rispettate e se gli ispettori sui luoghi di lavoro continuano ad essere pochi“, aggiunge Sgambati. Lunedì 11 ottobre, i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “L’ennesima tragedia si è consumata ieri su di un cantiere edile a Benevento, un giovane operaio, Alessandro, è morto mentre lavorava ed aveva solo ventotto anni. Quante vittime dobbiamo ancora contare, questa mattanza va fermata“. Lo ha affermato Giovanni, segretario generale della UIL Campania. “La UIL , il mondo del, sono vicini alla famiglia, ma nessuno potrà restituire il ragazzo ai propri cari. L’impegno della UIL e dei sindacati sulla sicurezza sui luoghi diè prioritario, ma le nostre proposte e denunce da sole non bastano se manca la, se le leggi non vengono rispettate e se glisui luoghi dicontinuano ad essere pochi“, aggiunge. Lunedì 11 ottobre, i ...

