Moldavia-Danimarca | Skov Olsen in gol per l’1-0 ospite VIDEO

(Di sabato 9 ottobre 2021) Andreasprotagonista in Nazionale con la sua. L’attaccante del Bologna ha infatti sbloccato il match in casa della, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2022.partecipa attivamente all’azione sull’out di destra, poi risolve il batti e ribatti in area con un diagonale che non lascia scampo al portiere avversario. Laprova così a proseguire il suo cammino verso la qualificazione diretta. ILSportFace.

Advertising

JoviAcm : RT @milanews360: ??ULTIM’ORA?? ???? Danimarca, Kjaer schierato titolare contro la ???? Moldavia. - milanews360 : ??ULTIM’ORA?? ???? Danimarca, Kjaer schierato titolare contro la ???? Moldavia. - SportPesa_IT : Qualificazioni mondiali. Le partite di stasera: Lussemburgo-Serbia ore 20.45 Svizzera-Irlanda del Nord ore 20.45… - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022, #MoldaviaDanimarca #MLDDEN probabili formazioni, convocati, #pronostico e… - infobetting : Moldavia-Danimarca (qual Mondiali, 9 ottobre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Moldavia Danimarca

In programma anche Far Oer Austria, Lussemburgo Serbia,e Ungheria Albania: lo spettacolo può continuare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Probabili formazioni Lituania Bulgaria/...Le probabili formazioni di(3 - 4 - 3) : Avram; Posmac, Bolohan, Armas; Jardan, Rata, Dros, Reabciuk; Platica, Nicolaescu, Ginsari. C. T : Bordin.(3 - 4 - 3) ...Tra i rossoneri impegnati oggi con le rispettive nazionali, si segnala la titolarità per Simon Kjaer in Moldova-Danimarca. Il numero 24, candidato alla vittoria del Pallone ...La Bulgaria frena nel gruppo dell'Italia, proprio dopo aver pareggiato contro gli azzurri. Importante vittoria per la Bosnia in Kazakistan.