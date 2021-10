Lobby Nera, Sala: “Valcepina in Consiglio? Provo disagio per consiglieri che fanno saluto romano, Meloni agisca con fermezza” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Valcepina in Consiglio Comunale? Personalmente Provo disagio per dei consiglieri che fanno il saluto romano. La Costituzione è molto chiara, spero che la Meloni e la parte politica a cui queste persone appartengono agisca con fermezza rispetto ad una stagione da cancellare”. Queste le nette parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala sull’elezione della consigliera di Fratelli d’Italia Chiara Valcepina coinvolta nell’inchiesta di Fanpage ‘Lobby Nera’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) “inComunale? Personalmenteper deicheil. La Costituzione è molto chiara, spero che lae la parte politica a cui queste persone appartengonoconrispetto ad una stagione da cancellare”. Queste le nette parole del sindaco di Milano Giuseppesull’elezione della consigliera di Fratelli d’Italia Chiaracoinvolta nell’inchiesta di Fanpage ‘’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Lobby Nera, i pacchi di Banco Alimentare (che riceve fondi pubblici) usati dall’estrema destra per fare propaganda.… - fattoquotidiano : Lobby nera, minacce del “Barone” al cronista di Fanpage: “Dammi una spiegazione o vengo a cercarti. Ora dovrò pagar… - fanpage : La decisione arriva dopo la seconda puntata dell’inchiesta Lobby Nera di - LauraGio_75 : RT @fattoquotidiano: Lobby Nera, ora Giorgia Meloni condanna il fascismo: “In FdI non c’è spazio per nostalgici, razzisti e antisemiti. Uti… - toniocanna : RT @baffi_francesco: Lobby Nera. La Meloni sta guardando il 'girato' di @fanpage su DAZN... -