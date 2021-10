LIVE – F1, GP Turchia 2021: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 9 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia di Formula 1 a Istanbul. Circuito ricco di variazioni e per questo all’insegna dell’aerodinamica più che del motore. E’ per questo che la Red Bull sembrava favorita rispetto alla Mercedes, ma Hamilton ha dominato il venerdì di libere e ci si attendono indicazioni in tal senso anche nelle FP3 che precederanno di tre ore le qualifiche ufficiali. Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale su quanto accade nell’ora a disposizione di team e piloti, appuntamento alle ore 11 di sabato 9 ottobre. AGGIORNA LA DIRETTA Classifica top-5 (dalle ore 11.00) 10.55 – Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA testuale delle prove libere 3 del Gran Premio di ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladella terza sessione didel Gran Premio didi Formula 1 a Istanbul. Circuito ricco di variazioni e per questo all’insegna dell’aerodinamica più che del motore. E’ per questo che la Red Bull sembrava favorita rispetto alla Mercedes, ma Hamilton ha dominato il venerdì die ci si attendono indicazioni in tal senso anche nelle FP3 che precederanno di tre ore le qualifiche ufficiali. Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale su quanto accade nell’ora a disposizione di team e piloti, appuntamento alle ore 11 di sabato 9 ottobre. AGGIORNA LAClassifica top-5 (dalle ore 11.00) 10.55 – Buongiorno e benvenuti allatestuale delle3 del Gran Premio di ...

Advertising

FUnoAT : #F1 #FUnoAT #TurkishGp ???? Tra meno di 5 minuti prenderà il via la terza sessione di prove libere del Gp della Turc… - berrageiz : #F1 #FUnoAT #TurkishGp ???? Tra meno di 5 minuti prenderà il via la terza sessione di prove libere del Gp della Turc… - Motorsport_IT : #F1 | Seguite il terzo e ultimo turno di Prove Libere del GP di Turchia del Mondiale 2021 di F1 con la Diretta LIVE… - F1inGenerale_ : F1 | GP Turchia – Segui con noi la cronaca delle FP3 di Istanbul [ LIVE ] - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Turchia le qualifiche in diretta alle 14, LIVE da Istanbul le #FP3 alle 11 su Sky Sport F1, canale 207 #T… -