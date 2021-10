Laura Torrisi | Guenda Goria e Giorgia Soleri | cos’è l’endometriosi?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021)sono accomunate da una patologia,. Questa patologia può essere definita come un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala, in questi organi, di cellule endometriali che, in condizioni normali, si trovano solo all’interno dell’utero. È una malattia molto frequente nella popolazione generale e si calcola che possa interessare il 10-20% delle donne tra i 25 e i 35 anni. Benché nel nostro paese siano affette da endometriosi tre milioni di donne circa, la diagnosi è nel 30-40% dei casi accidentale e avviene durante controlli ginecologici di routine o controlli specialistici eseguiti per altre patologie....