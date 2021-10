L’abbraccio della Sicilia a Conte Nuovi bagni di folla per il leader M5S Tour elettorale a quasi 10 anni dalla traversata di Grillo Giuseppe punta su legalità e lotta alla corruzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sempre a ottobre ma di diversifa – era il 2012 – tra gli applausi dei suoi sostenitori, Beppeconcludeva laa nuoto dello Stretto e approdava a Messina per lanciare la campagnadel suo Movimento per le regionali. Oggidel M5S èche in questi giorni ha fatto tappa innel corso delin cui sta battendo l’Italia da Nord a Sud, registrando il pienone in tutte le piazze in cui mette piede. L’ex premier prova così a sedurre nuovamente l’isola che nel 2018 i pentastellati avevano espugnato con percentuali da capogiro: un vero e proprio cappotto con la conquista di tutti i 28 collegi uninominali e gran parte di quelli plurinominali. A scegliere il ...