Inter | Sanchez pronto a lasciare | due possibili sostituti

Dopo la partita di campionato contro il Sassuolo, Alexis Sanchez, tramite una storia Instagram, aveva espresso tutto il suo malcontento per non essere preso in considerazione da Simone Inzaghi. Questo lascia presagire una sua possibile partenza forse già nel mercato di Gennaio. Infatti l'Inter sembra aver già individuato i possibili sostituti che corrispondono a Luka Jovic, 23enne serbo ormai meteora al Real Madrid che l'Inter ha già sondato in passato. L'altro è Alexandre Lacazette, 30 anni, in scadenza di contratto con l'Arsenal.

