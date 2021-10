GF Vip | Manuel Bortuzzo pronuncia la N-word e Lulù se la ride | sul web scoppia il caos VIDEO

(Di sabato 9 ottobre 2021) In queste oresi è reso protagonista di una frase razzista al GF Vip in quanto hato la N-. Nel corso delle edizioni precedenti, anche solo accennare questo termine implicava l’immediata espulsione dal reality show. Quest’anno, però, pare che Alfonso Signorini abbia deciso di rendere un po’ più flessibile il regolamento, ma L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Novella_2000 : Il padre di Manuel Bortuzzo rivela la verità sui problemi di salute del figlio al #GFVip - GiuseppeporroIt : 'Ha avuto un'infezione', il padre di Manuel Bortuzzo parla dei problemi di salute avuti da suo figlio al GF VIP… - infoitcultura : GF Vip, colpo di scena tra Manuel e Soleil: 'Mi è venuto istintivo', come la prenderà Lulù? - ZonNapoli : #GFVip2021 #9ottobre Il riassunto dell'ottava puntata: la #Cipriani rompe una porta, la storia Manuel-Lulù prosegue… - infoitcultura : Alfonso Signorini emozionato per il gesto di Manuel Bortuzzo: “La pagina più bella”. Commozione al GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello6 sta vivendo una storia abbastanza tormentata conBortuzzo. La ragazza sembra presa dalla relazione con il nuotatore, lui, poche ore fa, ha ...... ieri è andata in scena una nuova querelle tra le due opinioniste fisse del GF6. Perché? ... Avevo vistofare una cosa molto bella, quindi sinceramente questa storia lascia il tempo che trova.Attuale inquilino della casa del GFVIP6 Amedeo Goria ha scoperto che la sua fidanzata Vera potrebbe essere in dolce attesa ...GF Vip 6: ultime news e gossip. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe litigano di nuovo in tv per la gioia del conduttore tv Alfonso Signorini.