Gf Vip, chi è stato eliminato ieri? “Non doveva uscire lui” (Di sabato 9 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi è stato eliminato ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip? Fan furiosi: “Non doveva uscire lui”. Le nomination. Chi è stato eliminato al Gf Vip e quali sono stati i tre concorrenti in nomination? È stata una puntata davvero ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip 2021 ieri sera in Leggi su youmovies (Di sabato 9 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi èsera nella puntata del Grande Fratello Vip? Fan furiosi: “Nonlui”. Le nomination. Chi èal Gf Vip e quali sono stati i tre concorrenti in nomination? È stata una puntata davvero ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip 2021sera in

Advertising

Emanuela_Corda : L’immagine di chi non riuscendo più a combattere il nemico, si mette al suo servizio da gregario. I #Vip del… - talyaga491 : #tzvip e #likeoppini metto i due # per augurare una buona giornata solo a chi non si nasconde vigliaccamente dietro… - ARIZONA49 : @laltrodiego Il green pass omaggio, senza necessità di vaccino, è un segno di potere e un segno di gratitudine a ch… - Anna92526286 : @GF_diretta Le preferenze delle due opinioniste trovo siano manipolate. Un sistema del GF VIP per non mandare in no… - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e chi al televoto #GFVip6 #GFVip #Soleil #Sophie -