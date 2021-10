Enrico Michetti attacca la Shoah: “Dietro il ricordo gli interessi delle banche”. L’articolo di un anno fa (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante la campagna elettorale Enrico Michetti di Shoah non ha mai parlato. L’aveva già fatto in un’occasione. Era il 19 febbraio 2020, e sul sito di Radio Radio il candidato del centrodestra alle elezioni amministrative di Roma scriveva la sua opinione. “Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione – si legge nelL’articolo ripescato dal Manifesto –. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta. Forse perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante la campagna elettoraledinon ha mai parlato. L’aveva già fatto in un’occasione. Era il 19 febbraio 2020, e sul sito di Radio Radio il candidato del centrodestra alle elezioni amministrative di Roma scriveva la sua opinione. “Ognisi girano e si finanziano 40 film sulla, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere neldi quell’orrenda persecuzione – si legge nelripescato dal Manifesto –. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta. Forse perché non possedevanoe non appartenevano a lobby ...

Agenzia_Ansa : Enrico Michetti vorrebbe Bertolaso come commissario per Roma 'per contribuire a risolvere i problemi' della città c… - SkyTG24 : Elezioni Roma, Michetti: “Proporrò Bertolaso come commissario” - Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - SilviaL31165731 : Ma #enrico che la #svizzera #hunzikermafiosa che si atteggia a #boss #drugquee chiama al #tavoloromano con… - ferro_fabiano : RT @DAVIDPARENZO: Perché la destra non ha mai fatto i conti con una delle pagine più ignobili della nostra storia?Perché Rachele #Mussolini… -