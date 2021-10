Elezioni a Roma: al ballottaggio Più Europa sosterrà Gualtieri (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma – Elezioni comunali a Roma, Più Europa sosterrà Roberto Gualtieri al ballottaggio. “Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda – si legge in una nota – Più Europa ha espresso oggi il suo sostegno unilaterale a Roberto Gualtieri per il ballottaggio al comune di Roma, nel corso di un incontro avvenuto questa mattina tra il candidato sindaco del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E Riccardo Magi (entrambi eletti a Roma) e il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova”. “Durante il colloquio, gli esponenti di +Europa hanno chiesto a ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021)comunali a, PiùRobertoal. “Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda – si legge in una nota – Piùha espresso oggi il suo sostegno unilaterale a Robertoper ilal comune di, nel corso di un incontro avvenuto questa mattina tra il candidato sindaco del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E Riccardo Magi (entrambi eletti a) e il segretario di Piùe sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova”. “Durante il colloquio, gli esponenti di +hanno chiesto a ...

