È in corso un incontro ufficiale tra una delegazione statunitense e i talebani, il primo dalla riconquista dell’Afghanistan (Di sabato 9 ottobre 2021) A Doha, in Qatar, è cominciato il primo incontro ufficiale tra i talebani e una delegazione statunitense da quando gruppo islamista radicale ha riconquistato l’Afghanistan. Il portavoce dei talebani Suhail Shaheen ha detto ad Associated Press che durante l’incontro, che Leggi su ilpost (Di sabato 9 ottobre 2021) A Doha, in Qatar, è cominciato iltra ie unada quando gruppo islamista radicale hato l’Afghanistan. Il portavoce deiSuhail Shaheen ha detto ad Associated Press che durante l’, che

Advertising

vaticannews_it : #4ottobre #PapaFrancesco: 'Contrastare la cultura dello scarto che si sedimenta sui semi dei conflitti: avidità, in… - gemin_steven98 : RT @ilpost: È in corso un incontro ufficiale tra una delegazione statunitense e i talebani, il primo dalla riconquista dell’Afghanistan htt… - anna_annie12 : È in corso un incontro ufficiale tra una delegazione statunitense e i talebani, il primo dalla riconquista dell'Afg… - Francesco_Rizz_ : RT @ilpost: È in corso un incontro ufficiale tra una delegazione statunitense e i talebani, il primo dalla riconquista dell’Afghanistan htt… - ilpost : È in corso un incontro ufficiale tra una delegazione statunitense e i talebani, il primo dalla riconquista dell’Afg… -

Ultime Notizie dalla rete : corso incontro Inter, Marotta: "Nessuna cessione eccellente. Barella e Lautaro rinnovano" 'L'Inter sarà la mia ultima esperienza in un club' Nel futuro di Marotta c'è di sicuro un incontro ... La famiglia Zhang nel corso di questi anni ha profuso circa 700 milioni, quindi è normale a un ...

GF Vip, Raffaella Fico attacca Miriana Trevisan: 'Sei falsa e poco educata' ... ritenendo infantile alcuni atteggiamenti che tiene nel corso della giornata all'interno della casa. ma alla fine le due sono riuscite a trovare un punto d'incontro. Nella parte finale Alfonso ...

Il corso di recitazione di Mimmo Sorrentino La Provincia Pavese A Taranto un incontro tra Confcommercio e imprenditori per lo sviluppo della mitilicoltura "La città merita di ritrovare il proprio spazio di protagonismo”, ha spiegato il presidente di Confcommercio Taranto Leonardo Giangrande.

Gkn, lunedì incontro a sorpresa con Stellantis I sindacati avranno un confronto coi vertici del gruppo presieduto da Elkann. Il futuro legato alle auto elettriche ...

'L'Inter sarà la mia ultima esperienza in un club' Nel futuro di Marotta c'è di sicuro un... La famiglia Zhang neldi questi anni ha profuso circa 700 milioni, quindi è normale a un ...... ritenendo infantile alcuni atteggiamenti che tiene neldella giornata all'interno della casa. ma alla fine le due sono riuscite a trovare un punto d'. Nella parte finale Alfonso ..."La città merita di ritrovare il proprio spazio di protagonismo”, ha spiegato il presidente di Confcommercio Taranto Leonardo Giangrande.I sindacati avranno un confronto coi vertici del gruppo presieduto da Elkann. Il futuro legato alle auto elettriche ...