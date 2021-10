Covid: in 6 mesi l’efficacia del Pfizer diminuisce al 47%. Resta invece molto alta (al 90%) sui ricoveri (Di sabato 9 ottobre 2021) l’efficacia del vaccino Pfizer contro le infezioni Covid è diminuita nell’arco di 6 mesi. Infatti, è passata dall’88% – registrato un mese dopo le due dosi – al 47% dopo 6 mesi. Tuttavia l’efficacia dell’iniezione contro i ricoveri per tutte le varianti, inclusa Delta, è rimasta alta (al 90%) per almeno 6 mesi. È il dato che emerge da uno studio pubblicato su “The Lancet”. I ricercatori hanno scoperto che queste riduzioni di efficacia nel tempo sono probabilmente dovute proprio al declino dell’effetto scudo. E non alla variante Delta che sfugge alla protezione del vaccino. Pfizer, aumentare i tassi di vaccinazione Questi risultati, concludono gli esperti, sottolineano «l’importanza di aumentare i tassi di vaccinazione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021)del vaccinocontro le infezioniè diminuita nell’arco di 6. Infatti, è passata dall’88% – registrato un mese dopo le due dosi – al 47% dopo 6. Tuttaviadell’iniezione contro iper tutte le varianti, inclusa Delta, è rimasta(al 90%) per almeno 6. È il dato che emerge da uno studio pubblicato su “The Lancet”. I ricercatori hanno scoperto che queste riduzioni di efficacia nel tempo sono probabilmente dovute proprio al declino dell’effetto scudo. E non alla variante Delta che sfugge alla protezione del vaccino., aumentare i tassi di vaccinazione Questi risultati, concludono gli esperti, sottolineano «l’importanza di aumentare i tassi di vaccinazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - euronewsit : La sindrome da #LongCovid è una realtà. L'Oms la ufficializza. Si presenta circa 3 mesi dopo la fase acuta della ma… - FrancescoBonif1 : Nuova tegola sui banchi a rotelle di Conte e Arcuri: non rispettano le normative antincendio. Sono mesi che chiedia… - mistral39210594 : @VannaRicci @AgneseLucrezia @Valenti63339244 Il vaccino serve per evitare quei casi gravi in cui il covid attacca o… - ninoBertolino : RT @Corriere: Il Guardian: «Su TikTok video no vax e con fake news sul Covid visibili per mesi» -