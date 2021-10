Burioni: “Dal 15 ottobre invece di spendere soldi per tamponi vaccinatevi” (Di sabato 9 ottobre 2021) Vaccino Covid, tamponi e Green pass, nuovo tweet di Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che scrive: “A chi dal 15 ottobre dovrà spendere un sacco di soldi in fastidiosi tamponi per avere il Green pass ricordo che esiste una alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi i soldi risparmiati con maggiore tranquillità”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Vaccino Covid,e Green pass, nuovo tweet di Roberto, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che scrive: “A chi dal 15dovràun sacco diin fastidiosiper avere il Green pass ricordo che esiste una alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi irisparmiati con maggiore tranquillità”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Burioni: 'Invece di spendere soldi in tamponi dal 15 ottobre, vaccinatevi!' Lo scrive su Twitter il virologo dell'Università Vita - Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni. Dal 15 ottobre, infatti, entrerà in vigore l'obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro.

Il farmaco contro il Covid è una buona notizia. Ma non sostituirà il vaccino Infatti, a quattro settimane di distanza dal trattamento era stato ospedalizzato il 7,3 per cento ... Fatti Breve manuale di storia delle vaccinazioni, dai faraoni a Burioni Ugo Cornia scrittore Non è ...

Burioni: "Dal 15 ottobre invece di spendere soldi per tamponi vaccinatevi" Adnkronos NaturaSì, tamponi gratis ai dipendenti no vax. E Burioni li boicotta Il noto marchio di supermercati bio con una lettera firmata dal presidente Fabio Brescacin intende garantire la libertà individuale con tamponi .... Con me NaturaSì ha chiuso . Ma andiamo con ordine e ...

Burioni: "Invece di spendere soldi in tamponi dal 15 ottobre, vaccinatevi!" “A chi dal 15 ottobre dovrà spendere un sacco di soldi in fastidiosi tamponi per avere il Green pass ricordo che esiste una alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi i soldi risparmiati con maggiore ...

