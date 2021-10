Bologna, studente mente ai genitori sulla laurea e si suicida (Di sabato 9 ottobre 2021) . A dare l’allarme sono stati loro stessi, dopo la scomparsa del figlio Dalla gioia al dolore, questo il repentino cambiamento di sentimenti che una famiglia abruzzese si è trovata a vivere. Il figlio 29enne si è tolto la vita dopo aver costruito un castello di menzogne, che era diventato per lui troppo gravoso sostenere. E’ successo a Bologna, dove uno studente universitario si è tolto la vita gettandosi da un ponte, dopo aver detto alla famiglia che si sarebbe laureato. Recatisi a Bologna per festeggiare la laurea del figlio, invece sono stati accolti dalla tragica notizia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane pare non avesse raggiunto il tanto atteso traguardo della laurea, la sua è stata una menzogna costruita nel tempo. Pare fossero pochi gli esami sostenuti, ma forse non è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021) . A dare l’allarme sono stati loro stessi, dopo la scomparsa del figlio Dalla gioia al dolore, questo il repentino cambiamento di sentimenti che una famiglia abruzzese si è trovata a vivere. Il figlio 29enne si è tolto la vita dopo aver costruito un castello di menzogne, che era diventato per lui troppo gravoso sostenere. E’ successo a, dove unouniversitario si è tolto la vita gettandosi da un ponte, dopo aver detto alla famiglia che si sarebbeto. Recatisi aper festeggiare ladel figlio, invece sono stati accolti dalla tragica notizia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane pare non avesse raggiunto il tanto atteso traguardo della, la sua è stata una menzogna costruita nel tempo. Pare fossero pochi gli esami sostenuti, ma forse non è ...

Advertising

occhio_notizie : Sul suo libretto di studi tutta la sua angoscia: pare ci fosse un solo esame sostenuto o poco più - infoitinterno : Bologna, «Mi laureo» ma non era vero: studente di 29 anni si uccide - infoitinterno : Invita i genitori a Bologna per la festa di laurea, ma non era vero: studente abruzzese di 29 anni si uccide - simcopter : RT @corrierebologna: Bologna, «Mi laureo» ma non era vero: studente di 29 anni si uccide - news_bologna : Bologna, «Mi laureo» ma non era vero: studente di 29 anni si uccide -