Basket | Kenneth Faried arriva al CSKA Mosca L’ex Denver Nuggets rinforza il pacchetto lunghi di Itoudis

(Di sabato 9 ottobre 2021)in Europa.centro dei, con ottimi anni di NBA alle spalle e che era giunto da pochissimo ai Leones de Ponce in quel di Porto Rico, è stato annunciato dal, che aveva bisogno di un elemento per sostituire l’infortunato di lungo corso Nikola Milutinov. Nelle scorse settimanesi era rimesso in gioco: dopo la Summer League con i Portland Trail Blazers, aveva effettuato un tryout con i Los Angeles Lakers, senza esito alcuno. Ora la prima chiamata in vita sua dal Vecchio Continente, che sta ritornando a essere particolarmente attrattivo per diversi giocatori NBA o comunque di alto rango in arrivo dall’altra parte dell’Oceano. Cinque stagioni consecutive in doppia cifra di media con i ...

Il centro statunitense Kenneth Faried giocherà questa stagione con il CSKA Mosca, orfano di Nikola Milutinov per alcuni mesi. Il campione del mondo 2014 ..."Edilnol Pallacanestro Biella è lieta di annunciare l'ingaggio per la stagione 2021/22 di Kenneth 'Kenny' Hasbrouck, guardia americana di 191 centimetri per 88 chilogrammi. Nato a Washington il 14 ago ...