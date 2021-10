Ballottaggio, Fratelli d’Italia ai suoi elettori: “Nessuna indicazione ma andate al voto” (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia si è riunito ieri (venerdì 8 ottobre ndr), presenti i candidati della lista FdI insieme a tutti gli iscritti. “In qualità di Coordinatore provinciale del partito – afferma Mimmo Matera – ho proposto una mozione sul Ballottaggio, votata all’unanimità da tutti i presenti: invitiamo fortemente tutti i cittadini di Benevento a esercitare il proprio diritto di voto. Non diamo indicazioni pensando ai nostri elettori come pacchi da spostare da una parte all’altra, bensì sappiamo che siamo alternativi sia a Mastella che a Perifano e Moretti. Per questo invitiamo ogni nostro elettore ad andare a votare in libertà“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Coordinamento Provinciale disi è riunito ieri (venerdì 8 ottobre ndr), presenti i candidati della lista FdI insieme a tutti gli iscritti. “In qualità di Coordinatore provinciale del partito – afferma Mimmo Matera – ho proposto una mozione sul, votata all’unanimità da tutti i presenti: invitiamo fortemente tutti i cittadini di Benevento a esercitare il proprio diritto di. Non diamo indicazioni pensando ai nostricome pacchi da spostare da una parte all’altra, bensì sappiamo che siamo alternativi sia a Mastella che a Perifano e Moretti. Per questo invitiamo ogni nostro elettore ad andare a votare in libertà“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

