Amici non va in onda: ecco perché, quando la nuova puntata. Lunedì salta anche Uomini e Donne (Di sabato 9 ottobre 2021) Amici2021 non andrà in onda, così come Verissimo: ma solo per questa domenica, 10 ottobre. Il motivo? È per la Nazionale Italiana che concorrerà per il terzo e quarto posto di Nation League, prevista domenica alle ore 15:00 in diretta su Rai 1. L’attenzione puntata sulla partita ha spinto Canale 5 a posticipare la puntata i Amici e di Verissimo. Amici in onda Lunedì 11: salta Uomini e Donne La puntata Amici, prevista per domenica, andrà così in onda Lunedì 11 ottobre sostituendo eccezionalmente Uomini e Donne. Tornerà poi tutto normale per la puntata del 17 ottobre. Verissimo invece ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021)2021 non andrà in, così come Verissimo: ma solo per questa domenica, 10 ottobre. Il motivo? È per la Nazionale Italiana che concorrerà per il terzo e quarto posto di Nation League, prevista domenica alle ore 15:00 in diretta su Rai 1. L’attenzionesulla partita ha spinto Canale 5 a posticipare lae di Verissimo.in11:La, prevista per domenica, andrà così in11 ottobre sostituendo eccezionalmente. Tornerà poi tutto normale per ladel 17 ottobre. Verissimo invece ...

