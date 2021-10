Velletri, via a Protocollo di Intesa contro violenza di genere (Di venerdì 8 ottobre 2021) Velletri, il procuratore capo Giancarlo Amato comunica di aver siglato il Protocollo di Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere. “Un altro passo avanti per costituire una rete di collaborazione salda e coesa, tra enti, scuola, tribunale, per la cultura della non violenza e della tutela delle fasce più vulnerabili – ha dichiarato in una nota il procuratore capo del Tribunale di Velletri -. Saranno promosse in tutte le scuole della Regione Lazio iniziative tese all’informazione e sensibilizzazione da trasmettere ai giovani sulla tematica della violenza di genere e come contrastarla, con il coinvolgimento del corpo docente e dei dirigenti scolastici, inseriti visto la loro ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021), il procuratore capo Giancarlo Amato comunica di aver siglato ildicon l’Ufficio Scolastico Regionale per il contrasto e la prevenzione delladi. “Un altro passo avanti per costituire una rete di collaborazione salda e coesa, tra enti, scuola, tribunale, per la cultura della none della tutela delle fasce più vulnerabili – ha dichiarato in una nota il procuratore capo del Tribunale di-. Saranno promosse in tutte le scuole della Regione Lazio iniziative tese all’informazione e sensibilizzazione da trasmettere ai giovani sulla tematica delladie come contrastarla, con il coinvolgimento del corpo docente e dei dirigenti scolastici, inseriti visto la loro ...

