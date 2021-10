Uomini e Donne, ricordate la prima tronista in assoluto? Si è sposata: “La felicità arrivando da te” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uomini e Donne, la prima tronista in assoluto si è sposata: “La felicità arrivando da te”; le immagini del giorno speciale. Ebbene si, sono passati ben 20 anni dal primo trono di Uomini e Donne, ma non tutti ricordano i protagonisti delle prime edizioni della trasmissione di Maria De Filippi. Se vi dicessimo che la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 8 ottobre 2021), lainsi è: “Lada te”; le immagini del giorno speciale. Ebbene si, sono passati ben 20 anni dal primo trono di, ma non tutti ricordano i protagonisti delle prime edizioni della trasmissione di Maria De Filippi. Se vi dicessimo che la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Mov5Stelle : IL 10 E 11 OTTOBRE VOTA MOVIMENTO 5 STELLE: ECCO COME ?? Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due pr… - Mov5Stelle : ECCO COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprim… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - Frances23164256 : Ma sto vedendo uomini e donne over o il #gfvip? - daniel_cuello : @Aiencran In Spagna hanno un serio problema di doppiaggio, hanno due voci: un uomo fa tutti gli uomini e una donna… -