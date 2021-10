Uomini e donne, due di picche per Armando Incarnato: 'Non ne sono attratta fisicamente' (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al centro dell'attenzione, nella puntata di Uomini e donne dell'8 ottobre, vi era nuovamente Armando Incarnato. Dopo quanto successo con Marika, il cavaliere napoletano si è accomodato al centro dello studio con Jessica Cardinali. È venuto fuori che quest'ultima e il cavaliere napoletano sono usciti insieme per un aperitivo. Tuttavia le speranze di Armando sono andate in frantumi quando la dama lo ha respinto pubblicamente svelando tutto ciò che è accaduto nella serata precedente. Uomini e donne, l'uscita di Jessica e Armando sorprende tutti Jessica e Armando sono usciti insieme e questa faccenda ha sorpreso Gianni Sperti, visto che la dama, nella precedente puntata di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al centro dell'attenzione, nella puntata didell'8 ottobre, vi era nuovamente. Dopo quanto successo con Marika, il cavaliere napoletano si è accomodato al centro dello studio con Jessica Cardinali. È venuto fuori che quest'ultima e il cavaliere napoletanousciti insieme per un aperitivo. Tuttavia le speranze diandate in frantumi quando la dama lo ha respinto pubblicamente svelando tutto ciò che è accaduto nella serata precedente., l'uscita di Jessica esorprende tutti Jessica eusciti insieme e questa faccenda ha sorpreso Gianni Sperti, visto che la dama, nella precedente puntata di ...

