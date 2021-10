The Morning Show, Billy Crudup: “Al Dr. Manhattan non interessa l’umanità: per Cory è tutto” (Di venerdì 8 ottobre 2021) La video intervista a Billy Crudup, protagonista di The Morning Show, serie Apple in cui è l'executive di un network in cui lavorano le giornaliste interpretate da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. In Watchman era distaccato e serafico nel ruolo del Dr. Manhattan, in The Morning Show invece, serie creata da Jay Carson, disponibile su Apple TV+, Billy Crudup interpreta l'ambiguo e lucherino Cory Ellison, executive della UBA, network che trasmette ogni giorno il programma condotto dalle giornaliste Alex Levy e Bradley Jackson, che hanno i volti di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Come nella prima stagione della serie tv, anche nella seconda, disponibile sulla piattaforma streaming dal 17 settembre (ogni venerdì ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) La video intervista a, protagonista di The, serie Apple in cui è l'executive di un network in cui lavorano le giornaliste interpretate da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. In Watchman era distaccato e serafico nel ruolo del Dr., in Theinvece, serie creata da Jay Carson, disponibile su Apple TV+,interpreta l'ambiguo e lucherinoEllison, executive della UBA, network che trasmette ogni giorno il programma condotto dalle giornaliste Alex Levy e Bradley Jackson, che hanno i volti di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Come nella prima stagione della serie tv, anche nella seconda, disponibile sulla piattaforma streaming dal 17 settembre (ogni venerdì ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Morning Show, Billy Crudup: “Al Dr. Manhattan non interessa l’umanità: per Cory è tutto”… - filgamb : adoravo così tanto the morning show che vedere che pagano aniston, whiterspoon e carrell per poi allestire (maldest… - Grishnax097 : esbozo in the morning uwu - P3nsieroLibero : @crypto_gateway Stasera la Luna, ci porterà Fortuna: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna Stasera la luna… - yoshix2_555 : RT @artistturner: San Giorgio Maggiore in the Morning, 1819 #turner #williamturner -