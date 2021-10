The Manor, la recensione: Un'anziana perseguitata da una diabolica entità in una casa di cura (Di venerdì 8 ottobre 2021) La recensione di The Manor, il film del ciclo di Welcome to the Blumhouse che racconta la storia di una donna anziana perseguitata da una diabolica entità in una casa di cura. Come scopriremo in questa recensione di The Manor, il film con Barbara Hershey diretto da Axelle Carolyn si distacca in maniera piuttosto evidente dagli altri tre del secondo ciclo di Welcome to The Blumhouse, usciti tutti su Prime Video. Black as Night, Bingo Hell e Madres erano tutti mossi dalla necessità di raccontare il disagio delle minoranze, di denunciare le discriminazioni, utilizzando la cornice dell'horror (e nel caso dei primi due che abbiamo citato anche della commedia) per dare spazio a tematiche di grande importanza sociale. The ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ladi The, il film del ciclo di Welcome to the Blumhouse che racconta la storia di una donnada unain unadi. Come scopriremo in questadi The, il film con Barbara Hershey diretto da Axelle Carolyn si distacca in maniera piuttosto evidente dagli altri tre del secondo ciclo di Welcome to The Blumhouse, usciti tutti su Prime Video. Black as Night, Bingo Hell e Madres erano tutti mossi dalla necessità di raccontare il disagio delle minoranze, di denunciare le discriminazioni, utilizzando la cornice dell'horror (e nel caso dei primi due che abbiamo citato anche della commedia) per dare spazio a tematiche di grande importanza sociale. The ...

