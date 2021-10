Svenivo e vomitavo | la confessione choc di Bebe Vio

Advertising

fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Bebe Vio: 'Prima di Tokyo ho perso 10 chili. A fine match vomitavo e svenivo di nascosto' - zazoomblog : Bebe Vio: Prima di Tokyo ho perso 10 chili. A fine match vomitavo e svenivo di nascosto - #Prima #Tokyo #perso… - HuffPostItalia : Bebe Vio: 'Prima di Tokyo ho perso 10 chili. A fine match vomitavo e svenivo di nascosto' -

Ultime Notizie dalla rete : Svenivo vomitavo

... " Avevo perso dieci chili, il braccio con cui tiro era magro magro,. Così sono arrivata ai Giochi di Tokyo.". Un malessere vissuto anche durante la ...Questa volta sembrava davvero impossibile . Mancavano pochi giorni, avevo perso dieci chili, il braccio con cui tiro era magro,. Ero tornata dalle vacanze e ho accusato un infortunio serio. A un certo punto sembrava tutto finito. Mi hanno detto: 'In due settimane va amputato, se continui così potresti morire'...“Se qualche settimana fa mi avessero detto ‘A Tokyo vincerai due medaglie’ mi sarei messa a ridere”, aveva scritto sui social Bebe Vio, nei mesi precedenti alle vittorie una brutta infezione aveva mes ...La campionessa al Corriere: "In gara non puoi far vedere che stai male, ma non ho mollato. Quest'estate sono salita sul vulcano e ho distrutto i miei piedi speciali" ...