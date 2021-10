“Stanotte… vedrai”. GF Vip, il concorrente ‘avvisa’ Francesca Cipriani. Sorprese in vista (Di venerdì 8 ottobre 2021) A poche ore dalla diretta della nuova puntata del GF Vip 6 si scaldano gli animi, protagonista è ancora una volta Francesca Cipriani. La showgirl sta attirando sempre più le attenzioni su di sé con il suo carattere esplosivo e gli scherzi continui dentro la casa vittima preferita dei quali è Giucas Casella. Nei giorni scorsi il mago aveva fatto parlare di sè dopo aver dichiarato di aver avuto un incontro intimo con un uomo. “Sono stato con un uomo. È successo, sì! Al giorno d’oggi molti ragazzi lo fanno, ma è normalissimo. Mi ricordo che in collegio, di notte ci si faceva insieme le pippe. Ma anche le donne lo fanno, io penso sia normalissimo”, aveva detto. Parole che avevano causato al reazione della concorrente più anziana del GF Vip 6, Katia Ricciarelli. “Come l’hai detta mi ha divertita, ma non so se è normale, io non sono mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) A poche ore dalla diretta della nuova puntata del GF Vip 6 si scaldano gli animi, protagonista è ancora una volta. La showgirl sta attirando sempre più le attenzioni su di sé con il suo carattere esplosivo e gli scherzi continui dentro la casa vittima preferita dei quali è Giucas Casella. Nei giorni scorsi il mago aveva fatto parlare di sè dopo aver dichiarato di aver avuto un incontro intimo con un uomo. “Sono stato con un uomo. È successo, sì! Al giorno d’oggi molti ragazzi lo fanno, ma è normalissimo. Mi ricordo che in collegio, di notte ci si faceva insieme le pippe. Ma anche le donne lo fanno, io penso sia normalissimo”, aveva detto. Parole che avevano causato al reazione dellapiù anziana del GF Vip 6, Katia Ricciarelli. “Come l’hai detta mi ha divertita, ma non so se è normale, io non sono mai ...

