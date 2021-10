Si accendono i motori per il Black Friday Unieuro | data e offerte in programma

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Quando avrà luogo il? L’ormai famosissimo appuntamento con il venerdì nero dello shopping coinvolgerà le principali catene di elettronica e naturalmente Amazon per un numero cospicuo didi ogni tipo. Il momento sarà propizio per approfittare di sconti speciali e dunque risparmiare anche parecchio sulla spesa effettuata. Per ogni store online e fisico, lada segnare in calendario è quella del 26 novembre: come da tradizione, la ricorrenza coincide con il primo venerdì successivo al giorno del Ringraziamento festeggiato negli Stati Uniti. Gli italiani hanno imparato da qualche anno ad approfittare delcome di quello di qualsiasi altra catena per i loro acquisti natalizi. Non è un mistero come si ...