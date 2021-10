Roma, scivolone social per Zalewski: «Mourinho, stasera pippiamo». IL VIDEO (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zalewski, gioiellino della Roma, sui social di un amico dice «stasera pippiamo, Josè» Una serata con gli amici e una story su Instagram, che guasta un po’ la festa a Nicola Zalewski. Un amico del gioiellino della Roma sui social si è lasciato andare a delle frasi che di certo non avranno fatto piacere al suo allenatore Josè Mourinho: «stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa’ schifo, abbiamo pippato». <blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>Spero che Mourinho si metta sotto la sua ala protettrice Zalewski, nel momento più difficile della sua vita, dopo la morte recente del padre.<br><br>Se serve dargli anche due sberle educative, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021), gioiellino della, suidi un amico dice «, Josè» Una serata con gli amici e una story su Instagram, che guasta un po’ la festa a Nicola. Un amico del gioiellino dellasuisi è lasciato andare a delle frasi che di certo non avranno fatto piacere al suo allenatore Josè: «, Josè, stiamo a fa’ schifo, abbiamo pippato». Spero chesi metta sotto la sua ala protettrice, nel momento più difficile della sua vita, dopo la morte recente del padre.



Se serve dargli anche due sberle educative, ...

Video sui social: 'Mou, stasera pippiamo...'. Bufera su Zalewski e multa in arrivo Una serata tra amici che, nel mondo social di oggi, diventa un boomerang. E' quanto successo a Nicola Zalewski, attaccante della Roma e della Nazionale polacca, 19 anni, due presenze stagionali, che per svagarsi dopo giorni difficilissimi, in seguito alla morte del papà dopo una lunga malattia, è uscito con alcuni amici.

