Record di clic | risse | boom in Borsa Il serial coreano conquista il mondo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Record clic

QUOTIDIANO NAZIONALE

"Squid Game", il telefilm più visto di sempre su Netflix, in meno di un mese è diventato un fenomeno globale di ANDREA BONZIImmergiti nelle cose che ami Sia che tu stia guardando l'ultima serie TV o facendo un... E' disponibile in preordine sul sito nokia a 249 euro Condividi: Faiqui per condividere su Twitter (...di Andrea Bonzi Uno, due, tre, stella! Le biglie di vetro colorato. Il tiro alla fune. Giochi di una volta, da bambini. Con una agghiacciante differenza: chi perde la sfida, muore. Si chiama Squid Gam ...Quotazioni record per il tartufo. Il prezzo del tartufo bianco ha raggiunto all’inizio della raccolta i 4.000 euro al chilo per le pezzature superiori ai 50 grammi. E’ quanto emerge ...