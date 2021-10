Pallanuoto | Euro Cup 2021-2022 | inizia bene il cammino del Telimar | battuto lo Strasburgo 14-10

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Parteila livello continentale per quanto riguarda ilPalermo. La compagine siciliana, impegnata in casa alla Comunale di Palermo nel girone E, preliminare diCup di, riesce ad imporsi per 14-10 nel match inaugurale con lo. Squadra palermitana che ha dettato legge sin dal primo quarto, nel quale ha guadagnato un margine di due reti, andato ad ampliarsi a mano a mano con il proseguimento dell’incontro. Da segnalare uno scatenato Mario Del Basso, autore di quattro reti.14-10 ( parziali 4-2, 4-3, 4-3, 2-2): Nicosia, Del Basso 4, F. Turchini 1, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 1, Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio, Irving, Lo Dico 1, Basic 4, De Totero. All. ...

La pioggia non ferma gli eventi. Nell'ottobre della ripresa culturale, il fermento e il desiderio di scoperta non si lascia intimorire dal meteo. Ecco perché il calendario eventi di PalermoToday, aggi ...
Alla piscina Olimpica, chiusa al pubblico perché manca l'agibilità, la squadra allenata da Marco Baldineti si impone per 14-10 lo Strasburgo. Domani 9 ottobre alle 12.15 la sfida al Sabac. Se i palerm ...